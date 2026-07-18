Agrigento celebra le eccellenze: torna il Premio Nazionale “Sipario d’Oro”, ecco tutti i protagonisti della XXI edizione

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Il prestigioso Premio Nazionale “Sipario d’Oro” si prepara ad accendere i riflettori su Agrigento con la XXI edizione, in programma sabato 1 agosto 2026, alle 20.45, nella suggestiva cornice del Teatro della Panoramica dei Templi.

L’evento, ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate agrigentina, premierà personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, culturali, sociali e scientifici, offrendo una serata dedicata al merito, all’impegno e ai valori.

Tra i riconoscimenti annunciati figurano quelli al professore Vito Pavone, ordinario di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Catania e direttore della Clinica Ortopedica del Policlinico “G. Rodolico”, alla giornalista Lorena Dolci, alla presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca Claudia Gucciardo, alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara Rosetta Morreale, alla presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici Carola De Paoli, al giornalista investigativo e direttore di Grandangolo Agrigento Franco Castaldo e al direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’ospedale di Agrigento Antonino Savarino.

La manifestazione assegnerà inoltre due premi speciali. Uno sarà conferito a Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, il bambino morto a Napoli dopo aver ricevuto un cuore non in buone condizioni. L’altro riconoscimento andrà all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, da anni impegnata nella promozione della sicurezza stradale e nel sostegno alle famiglie colpite da tragedie.

A condurre la serata saranno i giornalisti Marcella Lattuca e Lelio Castaldo, che accompagneranno il pubblico nel corso della cerimonia di consegna dei premi.

Il Premio Sipario d’Oro si conferma così un appuntamento capace di valorizzare storie di professionalità, solidarietà e dedizione, nella splendida cornice della Valle dei Templi, trasformando Agrigento in un palcoscenico dedicato alle eccellenze italiane.