Agrigento celebra Giancarlo Giuliana: è Tecnico Nazionale FITP

Presso la Scuola dello Sport si è concluso il percorso formativo che ha portato il maestro Giancarlo Giuliana a conseguire la prestigiosa qualifica di Tecnico Nazionale FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), massimo livello tecnico federale, corrispondente al IV livello del Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ).

Un traguardo di altissimo profilo, raggiunto al termine di due anni di corso intensivo, durante i quali Giuliana ha operato su tutto il territorio nazionale, maturando esperienze formative presso le migliori accademie italiane.

Già Maestro Nazionale, Giancarlo Giuliana è il primo tecnico della provincia di Agrigento a ottenere questa qualifica, che abilita alla preparazione e gestione di giocatori di livello internazionale, inclusi atleti impegnati nei circuiti ATP e WTA.

Il ruolo di Tecnico Nazionale FITP comporta compiti di elevata responsabilità e complessità, tra cui:

• la direzione di team impegnati in competizioni nazionali e internazionali;

• la gestione e il coordinamento di programmi di formazione e scouting del talento;

• la promozione delle attività sportive sul territorio;

• la progettazione e conduzione di programmi di ricerca tecnico-scientifica;

• l’applicazione di competenze manageriali in ambito sportivo.

Un incarico che conferisce grande prestigio, ma che richiede anche professionalità, visione e capacità organizzative, collocando Giuliana tra i protagonisti di uno sport in forte crescita come il tennis e il padel.

Attualmente fiduciario territoriale FITP per la provincia di Agrigento e collaboratore del Tennis Club Città dei Templi, Giuliana ha formato nel corso degli anni numerosi allievi e allieve, molti dei quali vantano oggi classifiche federali di rilievo. I giocatori seguiti hanno costantemente raggiunto le prime posizioni nelle rispettive categorie nel circuito siciliano, a conferma della qualità e dell’efficacia del suo metodo di lavoro.

La sua esperienza rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita del tennis locale e regionale, contribuendo a rafforzare il ruolo di Agrigento nel panorama sportivo nazionale.

La nomina di Giancarlo Giuliana a Tecnico Nazionale FITP non è solo un riconoscimento personale, ma un motivo di orgoglio per l’intera comunità sportiva agrigentina. Con questo traguardo, Agrigento entra ufficialmente nel circuito nazionale dell’eccellenza tecnica, offrendo ai giovani talenti del territorio l’opportunità di crescere sotto la guida di un professionista di livello internazionale.