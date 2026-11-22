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Dal 25 novembre saranno attive nuove corse senza fermate intermedie. Per raggiungere Fontanarossa basteranno un’ora e 40 minuti. Due partenze da Agrigento e altrettante da Catania nei giorni feriali.

Una novità importante per pendolari, studenti e viaggiatori. SAIS Trasporti attiva da mercoledì 25 novembre una nuova linea diretta tra Agrigento e Catania, con collegamento anche con l’aeroporto Vincenzo Bellini di Fontanarossa.

La caratteristica principale del nuovo servizio è l’assenza di fermate intermedie, una scelta che consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza e rendere più agevoli gli spostamenti tra le due città.

Nel dettaglio, le partenze da Agrigento, dal piazzale Rosselli, sono previste alle 5.30 e alle 9.00. Da Catania, invece, gli autobus partiranno alle 9.30 e alle 13.15.

Per raggiungere l’aeroporto di Fontanarossa sarà necessaria un’ora e 40 minuti, mentre per arrivare all’autostazione di via D’Amico occorreranno dieci minuti in più.

Le corse saranno effettuate nei giorni feriali e i biglietti potranno essere acquistati anche online, come già avviene per gli altri collegamenti della tratta Agrigento-Catania.

SAIS Trasporti ha ringraziato il Comune di Agrigento, in particolare il sindaco Michele Sodano e la consigliera comunale Elvira Mangione, per avere rappresentato l’esigenza di un collegamento più rapido. Una richiesta che riguarda soprattutto i pendolari, ma anche i turisti e quanti hanno necessità di raggiungere il capoluogo etneo e il suo aeroporto.

Un servizio atteso che rappresenta un passo avanti per la mobilità agrigentina, da tempo penalizzata dalla mancanza di collegamenti rapidi ed efficienti con i principali nodi di trasporto della Sicilia.