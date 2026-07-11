Agrigento, caso “Maddalusa”, la Regione apparecchia il tavolo

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A fronte della sospensione dell’erogazione idrica che attanaglia la frazione di Maddalusa ad Agrigento, legata a problemi di natura urbanistica, l’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha contattato il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo e i vertici dell’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini. E’ stato deciso di convocare un tavolo tecnico la settimana prossima, a cui parteciperanno tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di valutare insieme quali possano essere le soluzioni tecniche e normative più idonee a definire la questione. Colianni afferma: “Ringrazio il prefetto Caccamo per la solerzia e la sensibilità mostrate su una vicenda complessa che richiede attenzione immediata. Si tratta di una criticità che si trascina da decenni ben nota al territorio, con competenze e responsabilità precise. Per affrontarla seriamente serve un impegno corale, in cui ciascuna istituzione si assuma fino in fondo le responsabilità che le spettano. La Regione, da parte sua, farà tutto quanto rientra nelle proprie competenze determinate dalla legge, affinché insieme si possa costruire una soluzione stabile e duratura, nel rispetto della legalità”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)