Agrigento, carte d’identità senza microchip: denunciati tre giovani durante i controlli

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Carte d’identità elettroniche manomesse, denunciati tre giovani agrigentini: durante i controlli stradali, carabinieri e poliziotti hanno scoperto che dalle tessere era stato rimosso il microchip. I tre, di età compresa tra 20 e 30 anni, sono stati denunciati alla Procura per uso di atto falso, falsità su documenti informatici e falsa attestazione sull’identità.

I documenti sono stati sequestrati. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le ragioni della manomissione e verificare se i componenti elettronici rimossi fossero destinati a eventuali attività illecite. Al momento, le ipotesi investigative non hanno trovato conferma.