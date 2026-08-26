Agrigento, Carabinieri in e-bike tra centro, Valle dei Templi e San Leone

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La stazione dei Carabinieri di Agrigento ha inserito due biciclette elettriche a pedalata assistita nel proprio parco mezzi, rafforzando il controllo del territorio con un servizio più agile, silenzioso e sostenibile. Le pattuglie su due ruote saranno operative in via Atenea e nei vicoli del centro storico, nella Valle dei Templi e sul lungomare di San Leone, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Le e-bike permetteranno ai militari di raggiungere zone difficilmente accessibili alle auto e di garantire una presenza più vicina a cittadini, commercianti e turisti, affiancando le pattuglie a piedi e con le auto.