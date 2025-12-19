Agrigento, Capodanno con Noemi per salutare l’anno nuovo

Condividi

Si profila brillante e spumeggiante la notte di Capodanno ad Agrigento in piazza Marconi: sarà Noemi, una delle cantanti più amate dal pubblico, a salutare in concerto l’avvento del 2026. Ad animare ulteriormente il palco saranno Radio Time 90 e la band agrigentina Dixit, giovanissimi talenti che hanno recentemente vinto il prestigioso Cantagiro 2025. Lo spettacolo della notte di San Silvestro sarà condotto da Angelo Palermo.

Prosegue nel frattempo il ricco programma di Natale ideato e promosso dal Comune di Agrigento, città Capitale Italiana della Cultura 2025, per cittadini e visitatori.

Tra le iniziative in corso vi sono le tradizionali novene natalizie, il presepe vivente di Montaperto, il presepe artigianale e le numerose attività del quartiere San Girolamo, oltre a concerti, musica itinerante, animazioni per bambini nelle principali piazze, degustazioni di prodotti artigianali e i mercatini natalizi in piazza Cavour.

La rassegna include anche numerosi appuntamenti musicali, con esibizioni corali, concerti gospel, musica itinerante e performance bandistiche in chiese, piazze e luoghi simbolo della città. Non mancherà, come gli anni precedenti, Babbo Natale in Carrozza.

Novità di rilievo del Natale ad Agrigento 2025 è il cinema gratuito alla Villa Bonfiglio, con le proiezioni dei film “Il Grinch” e “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”, per intrattenere e divertire adulti e bambini.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store.