Agrigento Capitale Italiana della Cultura, torna il “Light Blue Festival”, dal 1 al 3 agosto

Condividi

Visualizzazioni 122

LIGHT BLUE FESTIVAL torna con la sua quarta edizione: dall’1 al 3 agosto il Festival vi aspetta a Realmonte, in provincia di Agrigento – città scelta come Capitale italiana della Cultura per il 2025. Un riconoscimento che celebra la bellezza e la ricchezza di questo territorio unico, perfetto scenario per una tre giorni di musica, arte e scoperta, dove tradizione e innovazione si incontrano in un’esperienza senza pari.

Sono disponibili fino a fine gennaio gli abbonamenti Early Bird, che garantiranno l’opportunità di vivere il Festival a un prezzo speciale, prima di scoprire i nomi della line-up 2025. Info qui

Realmonte, luogo dell’evento, è la suggestiva culla di luoghi incantevoli come la Scala dei Turchi, a pochi km dalla spettacolare Valle dei Templi. Il Festival coinvolgerà ancora una volta live, dj set, reading e altre attività che promettono di catturare l’interesse in maniera trasversale e stimolante.

Nato dall’iniziativa dell’Associazione Light Blue 92014 sotto la guida del promoter Salvatore Zoppo, il progetto ha consolidato negli anni una forte esperienza e una rete di collaborazioni affermandosi come catalizzatore di promozione culturale e territoriale, con lo scopo di contribuire al movimento innovativo di valorizzazione del territorio siciliano.

L’edizione 2025 rappresenta una nuova fase per il Festival, che si rinnova con un’immagine più fresca e innovativa, ispirata all’energia del mare e alla forza della musica, per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e affascinante.

Salvatore Zoppo racconta: «LIGHT BLUE FESTIVAL nasce dall’esigenza di creare qualcosa di nuovo in una zona della Sicilia incantevole e ancora poco conosciuta. Quello che ho voluto fortemente è stato creare un evento che facesse della musica un catalizzatore che permette l’incontro tra diverse generazioni, in un contesto unico tra la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi. LIGHT BLUE FESTIVAL è molto più di un evento, è un’esperienza suggestiva che unisce musica e territorio. Grazie alla collaborazione con realtà locali lo scenario musicale è destinato ad ampliarsi ulteriormente, e chi vorrà avrà l’opportunità di visitare luoghi leggendari e vivere esperienze inedite come il surf all’alba, passeggiate a cavallo e degustazioni di prodotti tipici. E quale occasione migliore, se non l’estate, per scoprire la Capitale della Cultura di quest’anno?»

LA STORIA

Il LIGHT BLUE FESTIVAL si distingue per la varietà dei suoi performer e dei loro stili musicali, promuovendo un’esperienza che unisce le generazioni attraverso la musica.

Nasce nel 2019 con l’obiettivo di celebrare la cultura e la musica, e valorizzare la provincia di Agrigento e il suo ricco patrimonio.

La prima edizione si è svolta presso il Lido Azzurro di Porto Empedocle, con lo scopo di arricchire la vita notturna dello stesso quartiere. I rapper Highsnob e Nashley hanno inaugurato l’evento con successo, ma è stata la serata del 10 agosto, con Mauro Miclini di Radio Deejay, a rivelare pienamente il potenziale del festival con oltre 5000 partecipanti.

La seconda edizione, nel 2021, registra la presenza di altri grandi eventi, come il pool party con il DJ Francesco Farfa e l’esibizione di Roy Paci feat. Aretuska ai piedi del Tempio di Giunone, all’interno della Valle dei Templi, registrando il sold out.

Nel 2024, dopo due anni di stop, è tornato con un’edizione ancora più affascinante che ha contato tra gli ospiti nomi di spicco del più interessante cantautorato indie italiano: Emma Nolde, Napoleone, Anna Castiglia, Giulia Mei, Mille, Marco Castello e Amalfitano.