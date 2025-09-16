Agrigento Capitale italiana della Cultura, il sindaco Miccichè: “A lavoro per rispondere con massima trasparenza ai chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti”

Condividi

In riferimento ai quesiti relativi alla gestione di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura” posti dalla Corte dei Conti anche al Comune di Agrigento, il sindaco Francesco Miccichè dichiara:

“Così come gli altri enti, anche gli uffici comunali competenti sono impegnati nel predisporre relazioni e documentazione per rispondere con massima trasparenza ai chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti. Trattandosi di fondi pubblici, la Corte dei Conti svolge il proprio ordinario compito di controllo, in qualità di organo preposto. Le conclusioni e le valutazioni potranno essere tratte soltanto al termine dell’attività istruttoria attualmente in corso.”