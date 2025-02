Agrigento Capitale Italiana della Cultura a gonfie vele sull’Amerigo Vespucci

Condividi

Visualizzazioni 149

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, lo scorso 18 dicembre, alla vigilia dell’apertura dell’anno di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura”, ha scritto una lettera al ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, caldeggiando l’onore di una tappa ad Agrigento dell’Amerigo Vespucci nel 2025.

Ebbene, il prossimo 30 aprile il maestoso veliero “Amerigo Vespucci”, la nave scuola della Marina Militare, getterà l’ancora al porto di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, per omaggiare l’evento “Capitale Italiana della Cultura 2025”.

E Miccichè commenta: “Attendiamo con entusiasmo l’arrivo di quella che è nota per essere “la nave più bella del mondo”, l’Amerigo Vespucci. Approderà a Porto Empedocle per contribuire a celebrare e arricchire ‘Agrigento Capitale Italiana della Cultura’. Si tratta di un’occasione di orgoglio per l’intera comunità, a conferma del prestigio di Agrigento e di tutta la provincia. Ringrazio il Ministro della Difesa, l’onorevole Guido Crosetto, l’Ammiraglio Enrico Credendino e il Generale Luciano Antonio Portolano per aver accolto la mia richiesta”.