Agrigento Capitale della Cultura, Mucci al prefetto Maria Teresa Cucinotta: “Non abbiamo percepito nulla”

“Sorge spontaneo chiedersi: “a che punto siamo? “ ed ancora, “non è un sacrosanto diritto dei cittadini di Agrigento conoscere – dopo sei mesi – quali sono le strategie per far decollare Agrigento Capitale della Cultura?” – scrive Aldo Mucci del direttivo nazionale scuola.

“Ci chiediamo – continua Mucci – se siamo diventati improvvisamente insensibili alla bellezza, all’armonia dei luoghi, al fascino dell’antichità che dovrebbe trasparire da questo straordinario evento.

Pensavamo che il progetto Agrigento Capitale italiana della cultura ponesse al centro del programma una serie di attività finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale della città. Pensavamo che fosse dato risalto alla realizzazione di eventi culturali, concorsi rivolti a fotografi, architetti, festival musicali, teatrali e cinematografici. Pensavamo che fosse dato risalto al talento dei giovani. Pensavamo che l’evento trasformasse la città in un autentico cantiere culturale: un laboratorio di sperimentazione e produzione nell’arte, nella musica, nel teatro, che coinvolgesse grandi artisti internazionali. Pensavamo alla città come palcoscenico.

Pensavamo alla cultura come cura, la città natura, la città dei tesori nascosti, la città che inventa. Pensavamo alla creazione di percorsi naturalistici, azioni per la sensibilizzazione dei ragazzi alla sostenibilità ambientale, eventi sportivi ed infine interventi infrastrutturali per migliorare l’accessibilità ai luoghi della cultura. Lo abbiamo per “ignoranza” pensato. Ci scusiamo con gli organizzatori, se ad oggi non abbiamo percepito nulla del grande progetto Agrigento Capitale della Cultura” – conclude Mucci.