Agrigento Capitale della Cultura, il Presidente della Repubblica Mattarella ad Agrigento il 18 gennaio per tagliare il nastro

Condividi

Visualizzazioni 81

Si tratta di una notizia ancora ufficiosa e non ufficiale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà ad Agrigento il prossimo 18 gennaio per inaugurare l’anno di Agrigento Capitale Italia della Cultura 2025. Si tratterebbe di un intervento che connoterebbe l’avvio di ‘Agrigento 2025’ anche di un rilievo istituzionale. La Fondazione ‘Agrigento 2025’ sarebbe già a lavoro per i preparativi logistici, per il cerimoniale istituzionale, e per le iniziative collaterali alla visita del Capo dello Stato.