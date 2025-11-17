“Agrigento Capitale d’Arte” valorizza il patrimonio culturale agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 73

Al mattino di oggi ad Agrigento nel foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello si è svolta la conferenza stampa di presentazione di “Agrigento Capitale d’Arte”, la rassegna dei progetti culturali vincitori dell’avviso, promosso dal Comune di Agrigento nell’ambito di “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale della città e del territorio agrigentino.

Si tratta di un ampio programma di attività, selezionate da una apposita Commissione composta da Antonio Insalaco, Dirigente del Settore I del Comune di Agrigento in qualità di Presidente della Commissione, Giuseppe Parello Direttore Generale della Fondazione Agrigento 2025, e Vincenzo Randazzo, in qualità di rappresentante della società civile in possesso degli idonei requisiti culturali e morali. E comprende spettacoli, eventi performativi, esposizioni, attività di laboratorio, di intrattenimento, di aggregazione e di inclusione sociale che promuovono e arricchiscono l’offerta culturale di qualità di Agrigento e dell’intera provincia, esaltando e valorizzando i talenti, le energie e le visioni che nascono nel territorio.

Già da due settimane, la città si è animata con attività come mostre, laboratori del gusto, passeggiate letterarie, attività inclusive, mapping party digitali, esperienze di benessere, laboratori di agroecologia nelle aziende biologiche, concerti tematici, iniziative sulla biodiversità marina e visite guidate nel nostro centro storico che hanno coinvolto cittadini, famiglie, scuole e visitatori, mostrando un territorio vivo e pronto ad accogliere, dove cultura, tradizione e innovazione si intrecciano in un percorso condiviso.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, afferma: “E’ un mosaico di attività che sono state selezionate da una commissione di alto livello, che arricchisce e ravviva il territorio agrigentino. Abbiamo voluto fortemente il coinvolgimento delle associazioni del territorio che hanno proposto tantissime iniziative di qualità. Ritengo doveroso aggiungere che anche gli altri progetti non rientrati purtroppo nel bando avevano presentato proposte di qualità.”

E l’assessore al turismo Carmelo Cantone, aggiunge: “E’ stata una conferenza stampa ricca di interventi e proficua, che testimonia e conferma ancora una volta l’effervescenza culturale del nostro territorio.”

E il professore Vincenzo Randazzo, sottolinea: “E’ una rassegna di eventi di alto valore sviluppati e promossi dalle associazioni che sono state selezionate e che stanno portando avanti con grande passione ed entusiasmo.”