Agrigento Capitale cultura e Corte dei conti: l’intervento della Fondazione

La Fondazione Agrigento capitale italiana della cultura 2025, presieduta da Maria Teresa Cucinotta, interviene a fronte della conferma da parte della Corte dei conti delle criticità gestionali relative all’evento già riscontrate a settembre. E afferma: “La relazione dei magistrati contabili rileva criticità nella fase iniziale della gestione. Riconosce il lavoro di riorganizzazione avviato dall’attuale Fondazione che si è insediata a febbraio, ricostruendo procedure, crono-programmi e piani di lavoro in collaborazione con tutti gli enti coinvolti. La Corte non contesta irregolarità contabili. E’ stato completato il rendiconto delle attività concretizzate. Tutti i progetti saranno conclusi entro dicembre 2025. La valutazione finale dell’impatto dell’anno ‘Capitale della cultura’ sarà effettuata ovviamente a termine dell’anno. La Fondazione prosegue il proprio lavoro con responsabilità e lungimiranza.”

Angelo Ruoppolo (Teleacras)