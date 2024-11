Agrigento Capitale 2025, la città inizia il nuovo look: manutenzione verde pubblico: restrizioni in alcune vie da lunedì 11 novembre

Condividi

Ad Agrigento dalle ore 7 di lunedì prossimo 11 novembre, fino a cessato bisogno, sarà imposto il divieto di transito e di sosta con rimozione ambo i lati in piazzale Aldo Moro, via Atenea, via Gioeni, via Empedocle e via Pirandello. Saranno effettuati interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. Sarà garantito l’accesso alle proprietà comprese nelle zone interessate dai lavori.