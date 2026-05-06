Agrigento, Calogero Pisano su lavori Mosella e stadio Esseneto

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Sono ufficialmente partiti i cantieri per la riqualificazione della strada Mosella e a breve sarà installato il nuovo impianto di illuminazione allo Stadio Esseneto, interventi attesi da anni e finanziati con i Fondi di Sviluppo e Coesione e il supporto del PNRR.

Il deputato nazionale agrigentino di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, afferma: “Esprimo grande soddisfazione. Finalmente passiamo dai progetti ai fatti. La Mosella entra nella fase operativa, con il cantiere aperto, e allo stadio l’installazione delle torri faro segna un avanzamento storico. Questi risultati sono frutto del mio impegno parlamentare e dimostrano che l’azione politica concreta può produrre effetti tangibili per gli agrigentini. Ringrazio il Governo Meloni, sempre vicino ai bisogni del territorio.”