Agrigento, cade sul marciapiede dissestato: 80enne finisce in ospedale con il volto ferito

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Un anziano è inciampato lungo il Viale della Vittoria, dopo aver perso l’equilibrio a causa delle condizioni precarie della pavimentazione. Per lui trauma facciale e sospetta frattura del setto nasale.

Un marciapiede sconnesso si trasforma in una trappola per un anziano di 80 anni, finito in ospedale dopo una violenta caduta. L’episodio si è verificato ad Agrigento, lungo il Viale della Vittoria, nel tratto che dalla salita Coniglio conduce al viale.

L’uomo stava camminando quando ha inciampato a causa delle irregolarità della pavimentazione, cadendo rovinosamente a terra e battendo con forza il volto contro il selciato.

Alcuni passanti sono intervenuti per prestargli i primi soccorsi e hanno richiesto l’intervento del 118. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno provveduto al trasferimento dell’ottantenne in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato un trauma facciale con una probabile frattura del setto nasale.

L’incidente riporta al centro dell’attenzione una delle criticità più evidenti della città: le condizioni di strade e marciapiedi. Le superfici sconnesse rappresentano un pericolo concreto per i pedoni, soprattutto per le persone anziane, maggiormente esposte alle conseguenze delle cadute.

La domanda è inevitabile: bisognerà aspettare altri incidenti, magari ancora più gravi, prima di intervenire per mettere in sicurezza i tratti più pericolosi? La manutenzione dei marciapiedi non è soltanto una questione di decoro urbano, ma un’esigenza essenziale per tutelare l’incolumità dei cittadini.