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Un’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di circa 7 mila prodotti contraffatti riconducibili al marchio Apple, all’interno di un negozio del centro di Agrigento gestito da commercianti di nazionalità cinese.

La merce era confezionata in scatole apparentemente anonime, prive di loghi o riferimenti al noto marchio americano. Ma una volta aperte, la sorpresa: sugli articoli compariva il celebre simbolo della mela morsicata, apposto su prodotti che sarebbero risultati palesemente contraffatti.

I finanzieri hanno proceduto al sequestro dell’intero quantitativo di merce. Il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica per truffa e violazioni relative alla commercializzazione di prodotti con etichettatura falsa.

Sono ora al vaglio degli investigatori la provenienza della merce e la sua eventuale destinazione commerciale.