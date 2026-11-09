Agrigento, blitz all’Agenzia delle Entrate: ladri acrobati si arrampicano al primo piano e svaligiano i distributori automatici

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I malviventi hanno raggiunto il primo piano della sede dell’Agenzia delle Entrate in piazza Metello, forzando una porta finestra. Nel mirino le macchinette di snack e bevande: portate via le monete contenute all’interno.

Nuovo furto ad Agrigento, dove i ladri sono tornati a colpire la sede dell’Agenzia delle Entrate, negli ex uffici Serit di piazza Metello.

Questa volta i responsabili hanno agito con una modalità decisamente particolare: si sono arrampicati fino al primo piano dell’edificio e, dopo aver forzato una porta finestra, sono riusciti a introdursi nei locali.

Una volta all’interno, hanno raggiunto i distributori automatici di snack e bevande, prendendo di mira le cassette contenenti il denaro. Portate via le monetine, i malviventi si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

L’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Non si tratta, tuttavia, di un episodio isolato. La sede dell’Agenzia delle Entrate era già finita nel mirino dei ladri e, nelle ultime settimane, ad Agrigento si è registrata una preoccupante escalation di furti ai danni di distributori automatici e attività commerciali. Una serie di episodi che ha già portato all’arresto di un venticinquenne agrigentino, conosciuto dalle forze dell’ordine.