Agrigento, “Basta alcolici”: ferito da una bottigliata

I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un immigrato di 30 anni perché ubriaco si è scatenato in escandescenze e, dopo averlo insultato, ha colpito e ferito con una bottigliata in testa un barista che si sarebbe rifiutato di servirgli ancora alcolici. E’ accaduto durante la notte tra sabato e domenica, in via Atenea. Il commerciante ha rifiutato le cure ospedaliere. E’ stato medicato sul posto.
Notizie correlate
-
Canicattì, rissa e tentato omicidioCondividi Visualizzazioni 95 Violenta e sanguinosa rissa tra quattro romeni a Canicattì. Un accoltellato in prognosi...
-
La Risposta della Presidente Cucinotta (Fondazione Agrigento Capitale Cultura) alla Corte dei ContiCondividi Visualizzazioni 219 In riferimento alle notizie di stampa sui chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti...
-
Ancora sangue sulle strade siciliane; due morti, uno ha 17 anniCondividi Visualizzazioni 357 La terra di Sicilia, purtroppo, continua a far grondare sangue dalla proprie strade....