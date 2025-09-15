Agrigento, “Basta alcolici”: ferito da una bottigliata

Condividi

I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un immigrato di 30 anni perché ubriaco si è scatenato in escandescenze e, dopo averlo insultato, ha colpito e ferito con una bottigliata in testa un barista che si sarebbe rifiutato di servirgli ancora alcolici. E’ accaduto durante la notte tra sabato e domenica, in via Atenea. Il commerciante ha rifiutato le cure ospedaliere. E’ stato medicato sul posto.