Agrigento, bagno di folla per il Decreto sicurezza di Fratelli d’Italia

Grande partecipazione oggi all’Hotel Kaos di Agrigento per la manifestazione promossa da Fratelli d’Italia, incentrata sul Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni e recentemente approvato e convertito in legge dal Parlamento.

L’iniziativa ha ribadito la centralità del tema sicurezza nell’azione politica di Fratelli d’Italia ed ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento sui contenuti del provvedimento, alla presenza di dirigenti di partito, rappresentanti istituzionali, amministratori locali e cittadini proventi da diverse parti della provincia.



Sul palco si sono alternati il commissario regionale di Fratelli d’Italia, on. Luca Sbardella, l’europarlamentare, Ruggero Razza, la deputata nazionale, Augusta Montaruli, e il Presidente provinciale, Adriano Barba.

Sono intervenuti per un contributo anche l’assessore comunale di Agrigento, Costantino Ciulla, la coordinatrice cittadina di Agrigento, Paola Antinoro, il coordinatore di Canicattì, Giancarlo Granata, il Presidente del Consiglio comunale di Favara, Miriam Mignemi, i coordinatori, rispettivamente provinciale e cittadino, di Gioventù Nazionale, Gabriele Brunetto e Gabriele Navarra, il dirigente del partito, Giuseppe Arnone, ed il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino.



In sala presente il deputato nazionale on. Calogero Pisano.

Durante l’evento sono stati illustrati i punti cardine del Decreto Sicurezza che, tra le diverse misure, prevede il rafforzamento della tutela delle Forze dell’Ordine (con strumenti operativi più efficaci e maggiori tutele legali), un inasprimento delle misure contro la criminalità organizzata (con procedure più rapide e pene più severe), l’introduzione del reato di occupazione abusiva di immobili (con lo sgombero immediato entro 24 ore), nuove misure contro l’accattonaggio molesto (spesso collegato a circuiti di sfruttamento), un inasprimento delle pene per le truffe ai danni degli anziani e sanzioni dure per chi opera blocchi stradali.

Alla fine dell’evento, la deputata nazionale Augusta Montaruli, il cui accorato intervento è stato particolarmente apprezzato ed applaudito, è stata omaggiata con un mazzo di fiori.