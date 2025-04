Agrigento, avviata la ricostruzione della rete idrica, il sindaco Miccichè: “Svolta storica, grazie Presidente Schifani”

Condividi

Il presidente della Regione, Schifani, ad Agrigento in via Demetra avvia il cantiere per il recupero della rete idrica. Oltre 30 milioni di euro. 45 chilometri di nuove condotte.

“L’avvio del cantiere per la ricostruzione della rete idrica di Agrigento rappresenta una svolta storica per una gestione efficiente e ottimale del servizio idrico cittadino e per il contenimento dell’emergenza determinata soprattutto da siccità e cambiamenti climatici. Il progetto è destinato in particolare a risolvere le ingenti perdite d’acqua nel sottosuolo a causa delle condotte fatiscenti, stimate intorno al 55% dell’acqua immessa.”

Così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene in occasione dell’avvio delle opere di recupero della rete idrica cittadina in presenza al mattino di oggi del presidente della Regione, Renato Schifani. E aggiunge:

“La presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, ad Agrigento, testimonia l’efficace e costante attenzione riservata al nostro territorio e alle sue istanze. Lo ringrazio ancora una volta per avere con prontezza e determinazione reperito la copertura finanziaria dell’opera e per avere accelerato le relative procedure, che oggi sfociano nell’inizio delle opere. Grazie anche all’intera cabina di regia regionale per l’emergenza idrica, per il contributo soprattutto tecnico e burocratico. Adesso attendiamo l’attivazione del dissalatore a Porto Empedocle, con progetto già approvato dal commissario nazionale per l’emergenza idrica su input ancora di Schifani.”