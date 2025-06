Agrigento, autolavaggio e marijuana: denunciato

Condividi

Ad Agrigento un agrigentino di 45 anni, titolare di un autolavaggio, è stato denunciato a piede libero alla Procura per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. Nel corso di una perquisizione indotta da sospetti investigativi, e grazie al fiuto dei cani antidroga della Guardia di Finanza, i poliziotti della Squadra Volanti, in collaborazione con le Fiamme Gialle, hanno rinvenuto circa 65 grammi di marijuana nascosti tra gli uffici e il rullo per il lavaggio dei mezzi.