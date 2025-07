Agrigento, autobottisti in agitazione

Condividi

Ad Agrigento sono in stato di agitazione i titolari di autobotti private. Protestano perché l’unico punto di approvvigionamento idrico è a Monserrato, e i tempi d’attesa per il rifornimento sono intollerabili. Gli autobottisti invocano pertanto più punti di approvvigionamento. Il sindaco Miccichè si è impegnato a discuterne con i vertici dell’Aica e con il Prefetto, anche su altri problemi, come le difficoltà logistiche da parte dei cittadini a prenotarsi con l’Aica per ricevere il rifornimento con autobotte. Lo stesso rifornimento sarebbe condizionato al possesso di un regolare contratto idrico con l’Aica. Tuttavia in alcune zone periferiche della città, soprattutto nelle campagne, manca la condotta idrica, e ciò renderebbe impossibile l’approvvigionamento con autobotte.