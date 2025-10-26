Agrigento, auto in fiamme in via Gioeni: distrutta una Ford Focus

Condividi

Visualizzazioni 148

Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Agrigento. Un’auto, una Ford Focus, è andata improvvisamente in fiamme in via Gioeni, una delle arterie più trafficate della città. L’incendio ha completamente distrutto il veicolo e provocato grande apprensione tra i residenti della zona.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 2:00. Alcuni abitanti, svegliati dal fumo e dal crepitio, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e impedire che si estendesse alle auto parcheggiate nelle vicinanze o agli edifici circostanti.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno transennato l’area e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: le cause potrebbero essere accidentali, legate a un guasto elettrico, oppure dolose.

Secondo quanto trapelato, sul posto non sarebbero state rinvenute tracce evidenti di liquidi infiammabili o inneschi, ma i rilievi sono ancora in corso.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per cercare elementi utili a ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabili, qualora si trattasse di un gesto volontario.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti di via Gioeni, un’area già segnalata in passato per problemi di sicurezza e degrado urbano.

Il Comitato di quartiere Gioeni ha espresso “profonda inquietudine per l’ennesimo episodio di questo tipo” e ha chiesto una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine, oltre al potenziamento dell’illuminazione e delle telecamere di sicurezza.

Negli ultimi mesi ad Agrigento si sono verificati diversi casi di veicoli andati a fuoco, e questo nuovo episodio alimenta il clima di tensione. Le autorità invitano chiunque abbia visto o sentito qualcosa di sospetto a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine.