Agrigento, atti sessuali con minorenne, invocata condanna

La Procura di Agrigento ha invocato la condanna ad 1 anno e 9 mesi di reclusione a carico di un immigrato dal Bangladesh, di 59 anni, gestore di un’attività commerciale a San Leone, frazione balneare della città. E’ imputato di atti sessuali con una minorenne. Nel settembre del 2024 l’avrebbe baciata in bocca nel suo negozio. Lo ha denunciato la madre di lei. La ragazzina ha confermato nel corso dell’incidente probatorio. Il bengalese, giudicato in abbreviato, si è dichiarato innocente. Lo assiste l’avvocato Davide Casà. La vittima è parte civile tramite l’avvocato Giovanni Crosta. Arringhe difensive dal prossimo 9 dicembre.
