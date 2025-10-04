Agrigento, attestato di benemerenza per tre poliziotti

Condividi

Visualizzazioni 123

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, in presenza del questore, Tommaso Palumbo, ha consegnato gli attestati di benemerenza al merito civile a tre poliziotti della questura di Agrigento che si sono distinti per coraggio, senso del dovere e alto spirito di servizio. Si tratta del sovrintendente Massimo Bianchi, l’assistente Marco Ciulla, e l’assistente capo coordinatore Andrea Fusco. Tutti e tre, liberi dal servizio, sono intervenuti con prontezza e determinazione: uno per salvare un giovane da un tentativo di suicidio, e gli altri due per aver soccorso un ragazzo in pericolo di annegamento.