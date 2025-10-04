Agrigento, attestato di benemerenza per tre poliziotti

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 123

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, in presenza del questore, Tommaso Palumbo, ha consegnato gli attestati di benemerenza al merito civile a tre poliziotti della questura di Agrigento che si sono distinti per coraggio, senso del dovere e alto spirito di servizio. Si tratta del sovrintendente Massimo Bianchi, l’assistente Marco Ciulla, e l’assistente capo coordinatore Andrea Fusco. Tutti e tre, liberi dal servizio, sono intervenuti con prontezza e determinazione: uno per salvare un giovane da un tentativo di suicidio, e gli altri due per aver soccorso un ragazzo in pericolo di annegamento.

Notizie correlate

Leave a Comment