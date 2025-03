Agrigento, arresto per maltrattamenti e violenza sessuale a danno della compagna

Condividi

I Carabinieri hanno arrestato un agrigentino di 34 anni, indagato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata, ed in esecuzione di un’apposita ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento su proposta della Procura. Lui, dal 2020 al 2024, avrebbe maltrattato la compagna, costringendola, tra l’altro, ad intrattenere rapporti sessuali contro la sua volontà.