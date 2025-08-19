Agrigento, arrestato un uomo inseguito da un mandato d’arresto europeo

Redazione
Ad Agrigento i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni residente in città, inseguito da un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, con reati commessi in Germania tra il 2022 e il 2023. E’ stato trasferito nel carcere “Di Lorenzo” in attesa dell’estradizione.

