Agrigento, arrestato un uomo inseguito da un mandato d’arresto europeo

Ad Agrigento i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni residente in città, inseguito da un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, con reati commessi in Germania tra il 2022 e il 2023. E’ stato trasferito nel carcere “Di Lorenzo” in attesa dell’estradizione.
Notizie correlate
-
Ponte San Giuliano crollato, on. Catanzaro: “Salvini venga qui a fare un sopralluogo”Condividi Visualizzazioni 141 “Il ministro Salvini venga in Sicilia e faccia un sopralluogo sul ponte San...
-
“Pestaggio a Menfi”: 11 Daspo urbani “Willy”Condividi Visualizzazioni 159 Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, oltre che ai 5 presunti autori di...
-
Tardino a capo dei porti della Sicilia occidentale, Schifani annuncia ricorsoCondividi Visualizzazioni 141 L’agrigentina, di Licata, Annalisa Tardino, ex eurodeputata e già segretaria regionale della Lega,...