Agrigento, arrestato un pusher nel centro cittadino

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un tunisino di 24 anni, irregolare e senza permesso di soggiorno. Lui è stato sorpreso nel centro cittadino in possesso di un panetto di hashish, un bilancino e un coltello intriso della stessa sostanza stupefacente. E poi anche una lista di nomi e cifre, forse il “libro mastro” dello spaccio della droga. E’ stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.