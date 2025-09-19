Agrigento, arrestato un pusher nel centro cittadino

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un tunisino di 24 anni, irregolare e senza permesso di soggiorno. Lui è stato sorpreso nel centro cittadino in possesso di un panetto di hashish, un bilancino e un coltello intriso della stessa sostanza stupefacente. E poi anche una lista di nomi e cifre, forse il “libro mastro” dello spaccio della droga. E’ stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.
Notizie correlate
-
Agrigento, spray irritante e rapina, due arrestiCondividi Visualizzazioni 122 La Polizia ha arrestato due immigrati dal Marocco, un uomo di 27 anni...
-
Prorogati i bandi per i centri di compostaggioCondividi Visualizzazioni 133 E’ stata prorogata al 31 ottobre la scadenza dei bandi del dipartimento rifiuti...
-
Protocollo di intesa tra Polo Universitario Agrigento e il Comune di Favara, la soddisfazione della presidente del Consiglio Miriam MignemiCondividi Visualizzazioni 266 “Voglio esprimere la mia soddisfazione per la per la firma del Protocollo d’intesa...