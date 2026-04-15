Agrigento, arrestato un esagitato

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Ad Agrigento i Carabinieri hanno arrestato un immigrato dalla Guinea di 26 anni già noto alle forze dell’ordine. Lui, in evidente stato di agitazione, ha lanciato giù dalla finestra di un’abitazione vari oggetti, poi nel centro cittadino ha molestato alcuni clienti di un bar, poi ha sferrato un pugno al volto di un carabiniere e ne ha minacciato di morte altri nove, intervenuti sul posto. All’autorità giudiziaria risponderà dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, minacce e danneggiamento dell’auto dei carabinieri. Il militare colpito è stato soccorso con prognosi di sei giorni.