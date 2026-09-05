Agrigento, arrestato un cinquantenne per maltrattamenti alla madre

Ad Agrigento i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 50enne in esecuzione di un provvedimento del Tribunale per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, avrebbe continuato a perseguitare la madre, una pensionata ultrasettantenne, sottoponendola a soprusi e comportamenti vessatori che le avrebbero provocato un costante stato di ansia e paura per la propria incolumità. Esasperata dalla situazione, la donna ha denunciato il figlio, determinando la nuova misura cautelare. Al termine degli adempimenti, il cinquantenne è stato trasferito nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Notizie correlate
-
Favara, ubriaco alla guida provoca un incidente, grave la passeggera, denunciatoCondividi Visualizzazioni 113 A Favara un motociclista di 35 anni, alla guida di una Honda, avrebbe...
-
Svolta sulla morte di Melissa Echevarria: si indaga per omicidioCondividi Visualizzazioni 119 A Messina il ritrovamento del corpo della 40enne argentina Melissa Echevarria, avvenuto il...
-
Due aggressioni in carcere contro la Polizia penitenziariaCondividi Visualizzazioni 194 A Palermo nel carcere Pagliarelli un detenuto si è rifiutato di rientrare in...