Agrigento, arrestato un cinquantenne per maltrattamenti alla madre

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Ad Agrigento i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 50enne in esecuzione di un provvedimento del Tribunale per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, avrebbe continuato a perseguitare la madre, una pensionata ultrasettantenne, sottoponendola a soprusi e comportamenti vessatori che le avrebbero provocato un costante stato di ansia e paura per la propria incolumità. Esasperata dalla situazione, la donna ha denunciato il figlio, determinando la nuova misura cautelare. Al termine degli adempimenti, il cinquantenne è stato trasferito nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, a disposizione dell’autorità giudiziaria.