Agrigento, arrestato subito dopo uno scippo

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un uomo di 55 anni. Lui in via Foderà ha scippato la borsa ad una pensionata di 83 anni. E’ stato intercettato poco dopo in piazza Aldo Moro, innanzi alla Prefettura, in possesso della borsetta della donna, con dentro le chiavi di casa, e di una carta bancomat, con cui nel frattempo ha comprato delle sigarette. Nessuna traccia invece di circa 200 euro che l’anziana ha dichiarato di avere nella borsa. Il 55enne, ristretto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, risponderò anche del possesso di un coltello.
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