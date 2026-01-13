Agrigento, arrestato mercante di droghe

Condividi

Visualizzazioni 142

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti hanno arrestato un immigrato dalla Tunisia di 26 anni, Akrem Ben Abdallah. In occasione di una mirata perquisizione domiciliare è stato colto in possesso di 65 grammi di hashish, in parte già divisi in dosi, quasi 2 grammi di ecstasy, un bilancino di precisione e 290 euro in contanti, presunto provento del mercanteggio. Il tunisino è stato ristretto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.