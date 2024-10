Agrigento, arrestato egiziano

Condividi

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento hanno arrestato un egiziano di 35 anni perché è rientrato in Italia violando il divieto di reingresso impostogli dal prefetto di Terni nel marzo del 2022. Inoltre perché inseguito da un ordine di carcerazione emesso un anno addietro dalla Procura di Bari per scontare la pena residua di 5 mesi e 13 giorni di reclusione inflittagli per maltrattamenti in famiglia e violenza privata. E’ stato trasferito nel carcere “Di Lorenzo” ad Agrigento.