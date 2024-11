Agrigento, arrestati due aspiranti ladri

Condividi

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti hanno arrestato in flagranza di reato di tentato furto un uomo di 28 anni, D B le iniziali del nome, e una donna di 29 anni, E C le sue iniziali. Sono stati sorpresi in via Silvio Pellico intenti a scassinare l’ingresso di un’abitazione, come peraltro testimoniato dai sistemi di video-sorveglianza nella zona.