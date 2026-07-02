Agrigento, arrestata rapinatrice

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Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato ai domiciliari una donna dell’Est Europa, ricercata da circa due mesi dopo avere rapinato, insieme al suo compagno, un uomo invalido civile, straniero, di 52 anni, picchiato e derubato di circa 300 euro nei pressi di piazzale Rosselli. La donna è rientrata in patria, poi è tornata ad Agrigento, non sfuggendo alla vigilanza costante degli agenti della Mobile, che l’hanno scovata e tratta in arresto.