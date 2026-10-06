Agrigento, arrestata esagitata in stato di ebbrezza

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Una donna di 22 anni residente in provincia di Agrigento è stata arrestata ai domiciliari dopo essere stata bloccata dai carabinieri per un controllo stradale in via Cavaleri Magazzeni ad Agrigento. Lei è risultata alla guida con un tasso alcolemico circa tre volte superiore al limite consentito. E avrebbe reagito al controllo inveendo contro i militari. È stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per guida in stato di ebbrezza. Tutte le parti in causa hanno subito lievi ferite.