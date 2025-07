Agrigento, Arnone assolto dall’imputazione di minacce

Condividi

Visualizzazioni 147

Il Giudice di Pace di Agrigento ha assolto, con la formula “per non avere commesso il fatto”, l’ex consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Arnone, imputato di minacce contro l’architetto Sergio Miccichè, che lo ha querelato denunciando di essere stato da lui minacciato in Tribunale, con frasi del tipo: “Ti rovino, ti mando in galera, ti tolgo la casa”.

Arnone ha rinunciato alla prescrizione per essere giudicato nel merito. E’ stata invece dichiarata prescritta l’imputazione di lesioni personali a carico di Miccichè, allorchè avrebbe sferrato un calcio contro Arnone, che, all’esito dei due procedimenti, commenta: “Ringrazio innanzitutto i miei avvocati Arnaldo Faro e Fabio Sardo per lo sforzo vittoriosamente profuso. E già adesso incarico l’Avvocato Sardo per chiedere il risarcimento del danno a Miccichè”.