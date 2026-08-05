Agrigento, appalto della Mosella: gli indagati ricorrono al Riesame

Redazione
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Ad Agrigento approda al tribunale del Riesame l’inchiesta sull’appalto milionario della strada della Mosella, l’arteria strategica che collega le statali 630 e 115. I difensori degli indagati, gli avvocati Angelo Farruggia e Giuseppe Barba, hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giuseppe Miceli, che ha disposto gli arresti domiciliari per gli imprenditori di Favara, Antonino Milioti e Dino Caramazza, e una misura interdittiva per il direttore dei lavori Salvatore Castaldo. Il giudice Miceli ha respinto le ulteriori richieste cautelari avanzate dalla Procura nei confronti di altri tre indagati.

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