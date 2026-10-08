Agrigento, anziano precipita dal primo piano di una casa di riposo

Ad Agrigento nottetempo un pensionato di 80 anni è precipitato dal primo piano di una casa di riposo ad Agrigento, ed è adesso ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio. Il personale della struttura, non trovandolo nella sua stanza, si è accorto della finestra aperta e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini ascoltando i dipendenti della casa di riposo. Gli investigatori valutano sia l’ipotesi di un incidente sia quella di un gesto volontario.
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