Agrigento, anziana derubata in casa con il pretesto dei “sacchetti”

Ad Agrigento è accaduto che una donna al Viale della Vittoria si è offerta ad un’anziana settantenne di aiutarla a reggere i sacchetti della spesa fino alla sua abitazione. Appena giunti in casa, l’anziana si è distratta nel sistemare il contenuto dei sacchetti, e nel frattempo, probabilmente un complice della ladra, è entrato dentro l’abitazione, ha rovistato e rubato oggetti preziosi e contanti per un valore di circa 10.000 euro. L’anziana poi si è accorta della camera da letto a soqquadro. Troppo tardi. Ha telefonato al 112. Indagini sono in corso.