Agrigento, anche l’opposizione applaude l’assessore comunale allo Sport, Gerlando Piparo

Condividi

Visualizzazioni 151

Anche il campo di calcio di San Leone, finalmente, si tinge di blu ed ha le porte nuove: grazie Assessore Piparo e Sindaco! Non è un componente della maggioranza del Consiglio comunale di Agrigento, ma di Roberta Zicari della Dc, che è all’opposizione. Insomma, miglior complimento Piparo e il sindaco non potevano ricevere.

“Ringrazio il mio amico assessore allo sport, Gerlando Piparo – continua Zicari – che da amico della città, ha accolto la richiesta di tanti ragazzi e ragazze agrigentine di cui mi sono più volte fatta portavoce. Grazie alla sua sensibilità, condivisa con il Sindaco, lo storico campetto di calcio, “luogo del cuore” per tanti Agrigentini, torna ad avere un aspetto decoroso! Grazie”.