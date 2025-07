Agrigento, Ambulatorio terapia dolore attivo cinque giorni alla settimana

Condividi

Ad Agrigento all’ospedale “San Giovanni di Dio” l’ambulatorio di terapia del dolore, coordinato da Salvatore Farruggia (nella foto insieme al primario Rianimazione Gerlando Fiorica), è attivo non più quattro ma cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, tutte le mattine. Nel 2024 il servizio ha erogato 2251 prestazioni, e il trend è in aumento nel 2025. Il servizio offre sia consulenza interna all’ospedale, per tutti i reparti che lo richiedono, sia esterna tramite prenotazione al Cup, con impegnativa del medico curante per visita antalgica.