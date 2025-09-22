Agrigento, altro incidente stradale mortale in 48 ore

Condividi

Visualizzazioni 140

Dopo i due incidenti stradali che ad Agrigento hanno provocato la morte prima di Francesco Rizzo Zangali e poi di Marco Chiaramonti, al mattino di oggi a San Leone è morta Lilia Contino, 82 anni, vittima di un incidente lungo viale dei Giardini. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, a lei sarebbe sfuggito il controllo della propria automobile e si è schiantata contro un palo dell’illuminazione. L’impatto violento si è rivelato fatale. Forse la donna è stata preda di un malore. Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)