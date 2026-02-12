Agrigento, altra truffa “dei gioielli”

Truffa ad Agrigento, a danno di un’impiegata di 60 anni residente in zona Esseneto. Le telefonano due persone, sedicenti carabiniere e assistente del tribunale. “E’ stata commessa una rapina in una gioielleria. Dobbiamo controllare i suoi gioielli perché suo padre è tra i sospettati. Poi glieli restituiamo, se tutto è ok”. Lei li ha accolti in casa e gli ha consegnato i gioielli, per un valore di circa 10.000 euro. Indagini in corso. Stesso episodio a Sciacca, alcuni giorni addietro, a danno di una donna di 84 anni, che ha consegnato gioielli per 50.000 euro.
