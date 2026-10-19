Agrigento, alcol venduto a un minorenne in via Atenea: multati barman e titolare

Controlli sulla movida agrigentina, scatta la sanzione per un locale di via Atenea. Durante le verifiche effettuate nell’ultimo fine settimana, la Polizia ha sorpreso un barman mentre somministrava bevande alcoliche a un ragazzo che non aveva ancora compiuto 18 anni.
Gli agenti hanno verificato l’età del giovane, accertando che fosse minorenne. A quel punto è scattata la contestazione della violazione, che ha coinvolto sia il dipendente responsabile della somministrazione sia il titolare dell’attività commerciale.
Per entrambi è prevista una sanzione amministrativa che va da 250 a 1.000 euro.
L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalle forze dell’ordine nei luoghi della movida di Agrigento, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle norme.
L’episodio riporta l’attenzione sulla responsabilità degli esercenti nel verificare l’età dei clienti prima di servire bevande alcoliche, soprattutto nei locali frequentati dai più giovani.