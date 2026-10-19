Agrigento, alcol venduto a un minorenne in via Atenea: multati barman e titolare

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Controlli sulla movida agrigentina, scatta la sanzione per un locale di via Atenea. Durante le verifiche effettuate nell’ultimo fine settimana, la Polizia ha sorpreso un barman mentre somministrava bevande alcoliche a un ragazzo che non aveva ancora compiuto 18 anni.

Gli agenti hanno verificato l’età del giovane, accertando che fosse minorenne. A quel punto è scattata la contestazione della violazione, che ha coinvolto sia il dipendente responsabile della somministrazione sia il titolare dell’attività commerciale.

Per entrambi è prevista una sanzione amministrativa che va da 250 a 1.000 euro.

L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalle forze dell’ordine nei luoghi della movida di Agrigento, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e garantire il rispetto delle norme.

L’episodio riporta l’attenzione sulla responsabilità degli esercenti nel verificare l’età dei clienti prima di servire bevande alcoliche, soprattutto nei locali frequentati dai più giovani.