Agrigento, alcol a minori: il Questore chiude un pub di via Atenea per tre giorni

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nel centro cittadino di Agrigento per garantire il rispetto delle norme e la tutela della sicurezza pubblica, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani. Nella giornata di ieri il Questore della Provincia di Agrigento, dott. Tommaso Palumbo, ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, del tipo pub, situato nella centralissima via Atenea.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato eseguito dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura. Alla base della decisione vi è l’accertamento, da parte della Guardia di Finanza di Agrigento, della somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni nel corso di un controllo effettuato nei giorni precedenti.

L’attività commerciale resterà chiusa per tre giorni. La misura rientra nei poteri attribuiti al Questore quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, che può sospendere o revocare la licenza di esercizi pubblici considerati pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.

L’obiettivo del provvedimento è quello di prevenire situazioni di rischio e tutelare l’incolumità della collettività, con particolare attenzione ai giovani, esposti ai pericoli legati al consumo di alcol e, più in generale, a contesti di degrado o illegalità che possono svilupparsi all’interno o nei pressi dei locali notturni.

Nell’ambito dei servizi straordinari di ordine e sicurezza pubblica predisposti per la cosiddetta “movida agrigentina”, il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha inoltre effettuato numerosi controlli ad altri esercizi pubblici del centro storico. A seguito delle verifiche, due titolari di pub sono stati sanzionati per diverse irregolarità amministrative, con multe complessive superiori ai 5.000 euro.

I controlli, fanno sapere dalla Questura, proseguiranno anche nelle prossime settimane per assicurare una corretta fruizione degli spazi di aggregazione e garantire il rispetto delle regole a tutela di cittadini e visitatori.