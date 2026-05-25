Agrigento al voto, si va verso il ballottaggio tra Sodano e Alongi

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Urne chiuse ad Agrigento e occhi puntati sullo spoglio che deciderà chi guiderà Palazzo dei Giganti nei prossimi anni. Dopo una lunga giornata elettorale, è iniziato il conteggio delle schede che potrebbe già decretare il successore dell’ex sindaco Franco Micciché, eletto nel 2020.

L’ipotesi ballottaggio resta però sul tavolo: tutto dipenderà dai risultati dello scrutinio e dalle percentuali ottenute dai candidati in corsa.

A contendersi la fascia tricolore sono Gerlando “Dino” Alonge, Giuseppe “Peppe” Di Rosa, Luigi Gentile e Michele Sodano. Nei comitati elettorali cresce l’attesa mentre arrivano le prime indicazioni dai seggi cittadini.

Concluso il conteggio delle preferenze per il sindaco, si passerà poi allo scrutinio dei voti destinati ai candidati al Consiglio comunale, fase decisiva per definire la nuova composizione dell’aula consiliare.

Le prossime ore saranno determinanti per capire se Agrigento avrà subito il suo nuovo primo cittadino oppure se sarà necessario tornare alle urne per il secondo turno.