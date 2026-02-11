Agrigento al voto nel caos: a pochi giorni dalle elezioni, ancora nessun candidato sindaco

Condividi

Agrigento si avvia verso le elezioni amministrative di maggio in un quadro politico forse senza precedenti. A pochi giorni dal voto, la città sembra paralizzata: non c’è ancora un candidato sindaco ufficiale né per il centro-sinistra, né per il centro-destra. E la sensazione è che nessuno sappia davvero come uscirne.

L’unico candidato certo è Giuseppe Di Rosa. Una scesa in campo avvenuta con largo anticipo e che certamente rispetta i tempi, già assolutamente striminziti, per potere spiegare agli elettori programmi e progetti. Poi, il vuoto totale.

Il centro-sinistra, storicamente più frammentato, appare ormai incapace di trovare una figura in grado di rappresentare unità e credibilità. Lotta interna contro lotta interna, personalismi e veti incrociati hanno trasformato la ricerca del candidato in un vero e proprio rebus. Ogni nome viene discusso, rifiutato o congelato, mentre i giorni scorrono e l’ansia cresce tra i cittadini. Le divisioni interne non sono solo tattiche: indicano una mancanza di leadership reale, di qualcuno che sia disposto a mettersi in gioco e a prendersi la responsabilità di governare una città complessa e fragile.

Il centro-destra, da parte sua, non naviga acque più tranquille. Dopo aver sondato l’ipotesi Luperello, ora il silenzio domina ogni trattativa. Nessuno vuole esporsi, nessuno vuole rischiare. Il risultato è che la ricerca di un candidato degno di questo nome è ancora aperta, e il rischio concreto è che la scelta cada all’ultimo minuto su nomi improvvisati, senza una strategia chiara.

Ma perché Agrigento si trova sempre in questa condizione di caos politico? La risposta è complessa, ma chiara: personalismi e frammentazione dei partiti, ingerenze di soggetti locali influenti, carenza di leader credibili e problemi strutturali della città – dal declino economico alla gestione urbana – rendono ogni decisione elettorale un’impresa quasi impossibile. In più, tattiche e giochi di potere dell’ultimo minuto trasformano la politica in un labirinto senza uscita, dove i cittadini restano spettatori più che protagonisti.

Il rischio è concreto: Agrigento potrebbe arrivare al voto senza una guida chiara, in balia di interessi e strategie personali. In una città che dovrebbe essere capace di guardare avanti e costruire progetti, il futuro politico appare congelato, intrappolato in discussioni infinite e rivalità che nulla hanno a che fare con la vita reale dei cittadini.

Agrigento non è normale. La sua politica è rumorosa, frammentata, paralizzata da personalismi e vecchie logiche di potere. E mentre altre città trovano candidati e idee nuove, qui tutto resta sospeso, con il rischio che le elezioni diventino più un referendum sul caos che una scelta consapevole per il futuro della città.

Il tempo stringe e il silenzio continua a dominare. Agrigento si avvia verso le urne con il fiato sospeso, senza leader, senza chiarezza e, forse, senza speranza. La città dei Templi rischia di votare il caos. E chi la governerà dopo il 2026 dovrà affrontare non solo la gestione quotidiana, ma anche una politica locale segnata da anni di stallo e incomprensioni.